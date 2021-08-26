租偏遠村屋藏7500萬元可卡因　29歲毒販屯門落網明提堂

不法之徒租用偏遠村屋作毒品儲存倉庫，圖掩人耳目逃避警方追查。一名男子昨（25日）下午在屯門一村屋單位外，遇上進行反毒品行動的警員截查，其後警員將他帶返該村屋及元朗八鄉另一村屋搜查，共檢獲58磚共重約63.7公斤、市值約7,490萬元的可卡因毒品。涉案男子將被控兩項販毒罪，明日提堂。



被捕29歲男子姓郭，報稱無業，警方相信涉案村屋被租用約3個月，正追查有否同黨在逃，並追查案件是否涉及販毒集團經營，以及疑犯的角色。

警方毒品調查科高級督察陳熾華今（26日）午講述案件，指毒品調查科根據線報及經調查後，昨進行反毒品行動，其間於下午約3時15分在屯門塘亨路一村屋地下，截獲一名可疑男子，其後搜查該男子在龍鼓灘租用的一村屋單位，檢獲2磚共重2.1公斤的可卡因，及一批毒品包裝工具。人員遂以涉嫌販運危險藥物，將該名男子拘捕。

其後警方再押解該名疑犯，到元朗八鄉錦上路另一所由他租用的村屋作調查，人員在單位內再檢獲56磚共重61.6公斤的可卡因。被捕男子被扣留調查，稍後會被控兩項販毒罪，明日在屯門裁判法院提堂。

警方指留意到毒販會租用偏遠村屋作毒品儲存倉庫，逃避警方追查，呼籲村民留意會否突然有較多陌生人出入村屋單位，或租用村屋單位，有需要時聯絡警方。