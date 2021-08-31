賊人扮搬運工爆翠屏邨單位　搬夾萬200萬元財物　重案組拘4男賊

賊人喬裝工人潛入翠屏邨偷走夾萬，事隔一個月，4名男賊終落網。上月8日，觀塘翠屏邨一單位遇竊失約200萬元財物的夾萬，警方重案組探員展開調查，發現賊人假扮工程人員、搬運工進入大廈，短短10分鐘內偷走夾萬，再上接應車輛逃去。近日警方成功拘捕4名涉案男子，其中一人明日（9月1日）提堂，警方不排除有更多人被捕。



東九龍總警區重案組高級督察甄皓妍今午（31日）交代案情指，今年7月8日下午，觀塘翠屏邨一住戶與家人離開寓所後，有賊人由正門人屋爆竊，他們偷走睡房內一個夾萬。至晚上，男戶主發現遇竊於是報警，其夾萬內放有名貴手錶、金器及存款，總值超過200萬元。

警員接報到場調查，翻查大廈閉路電視片段發現，事發時3名匪徒趁保安不留神，他們假扮工程人員推着手推車進入大廈，逗留約10分鐘並偷去夾萬，再登上接應車輛離去。重案組探員翻查閉路電視片段，鎖定涉案團伙及兩輛接應車輛的資料。上周一（23日）探員採取拘捕行動，至昨日（30日）於新界及九龍多區共拘捕4名本地男子，介乎31歲至53歲，罪名為涉嫌爆竊及串謀爆竊。

東九龍總區重案組甄皓妍高級督察。（翁鈺輝攝）

甄皓妍指，被捕男子角色包括爆竊成員、接應司機及接應車輛的登記車主，警方檢獲犯人的衣物及兩輛接應車輛，警方正追尋贓物下落。警方表示，遇竊的男戶主當時正準備搬屋，不排除賊人看準時機犯案。據調查所知，賊人於案發前一日到上址踩線，留意那些單位及時段沒有人再而犯案，警方正調查疑犯及受害者是否認識關係。

另外，有被捕人士是互相認識，他們分別報稱無業或司機，其中一人已被落案控告1項爆竊罪，明日（9月1日）將於觀塘裁判法院提堂，其餘3人獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。警方不排除有更多人被捕。甄皓妍指，警方呼籲保安員應加強警覺，避免讓陌生人進出大廈。賊人經常扮演不同角色，包括工程員、街坊及搬運工人等，從而逃避保安員注意。