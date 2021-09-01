成年野豬伏屍小西灣山頭　一個月第6宗　關注組：不尋常

近期小西灣連環發生野豬離奇死亡事件，繼上周六（8月28日）有市民在山上發現一頭嚴重腐爛、佈滿屍蟲的野豬屍體後，今日（9月1日）再有市民在山徑旁邊發現一具成年野豬屍體，屍身滿佈蒼蠅，估計已死去一段時間。香港野豬關注組直指今次已是一個月內，至少第6宗的野豬身亡事件，認為事件不尋常，促當局徹查原因。



發現野豬屍體位置，是龍躍徑一帶山頭。今午有市民在山徑旁邊，發現一具成年的野豬屍體，惟所見野豬屍體身上滿佈蒼蠅，於是通知野豬關注組。關注組接報後，估計該頭野豬已死去一段時間，並通知漁農自然護理署等相關部門跟進。

市民今午在小西灣龍躍徑山徑邊，發現一頭成年野豬屍體。(香港野豬關注組fb圖片)

野豬關注組幹事黃豪賢向《香港01》表示，今次發現的野豬屍體，已是最近一個月內在現場一帶位置，發現的至少第6宗野豬離奇死亡事件。上周六關注組亦接獲市民報告，在山頭發現一頭佈滿屍蟲的野豬屍體，翌日組員一度上山搜索，但搜索至入黑，其間只嗅到陣陣腐屍的惡臭味，卻未尋獲豬屍，最後只收隊離場。

黃豪賢引述，由於近月上述地點頻頻出現野豬死亡事件，基於特別安排，相關部門將為今日發現的第6隻野豬屍體進行化驗，以確定死因。他直言造成野豬死亡的因素很多，包括疾病及自然死亡等，但他認為接連發生野豬死亡事件並不尋常，擔心是否涉及人為因素。他希望執法部門查找原因之餘，亦加強巡邏，避免發生虐待動物事件。