網傳女子海蝕洞「綑邊遊」直跣洞底濺水花　拍片者：有冇事？

網上流傳一段驚險的行山影片，片中可見有數人於一個海蝕洞進行「綑邊遊」，即沿海岸線而行的活動，需要徒手攀爬滑石壁。其中一名女子手腳並用，貼着石壁徐徐前行，邊行邊低頭尋找下一個落腳位，此時疑滑腳未有站穩，整個人沿石壁向下滑去，期間手腳曾撞向岩石，最終她直跌入海蝕洞底的海水中，致水花四濺，拍片者大叫一聲「有冇事？」片段便結束，未有交代該名女子的安危。不少網民認為片中人士應量力而行，亦有人又質疑帶隊者有沒有衡量隊員的能力是否足以應付行程。

有攀山專家指「綑邊遊」墮崖與雪山救援一樣困難，提醒市民選擇路線及裝備時，要根據體能量力而為。



▼▼女子「綑邊遊」直跣洞底▼▼

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片段僅長約8秒，有至少7名人士在一個狹長的海蝕洞正進行「綑邊遊」，一名相信是帶頭的男子於一處穩固的位置進行拍攝。一名戴粉紅色鴨舌帽的女子緊貼石壁，手腳並用地慢慢向前移動，其間不時低頭尋找下一個落腳點。隊尾有兩人尚未起步，更向鏡頭高舉拇指。此時，粉紅帽女子疑跣腳，雙手亦未能抓緊石壁，整個人立即沿石壁滑下去，翻身時手部更撞及對面的石壁，繼而直墮洞底，現場尖叫聲四起。惟幸海蝕洞底有水流，料能稍作緩衝，女子墮入海中後，即時水花四濺。拍片男子立即問一句﹕「有冇事？」並停止拍攝。

影片於網上瘋傳，不少網民議論紛紛，有人估計片中女子的傷勢不會太嚴重，「好彩下面係窄水流，唔係救援直升機出動！小心綑邊遊！」有網民則認為「綑邊遊」是極限活動，危險性高，應量力而為，「玩得極限運動預左架啦」、「為了逞強，沒有評估自己能力，沒有專心集中精神，當作好玩嬉戲，無意識到危險，其實行澗，綑邊是最危險。」有網民質疑現時不少行山隊的年齡層普遍較高，但行山路線多是「爆林」、「綑邊」，直指﹕「真係唔知乜嘢叫危險。」

有人亦留言批評帶隊者需要有專業的技術及有足夠經驗，「帶隊嗰個有冇衡量下啲隊員有冇能力應付整個行程」、「如果行啲咁高危嘅路線，必須要帶齊安全用具，頭盔之類」。

▼▼網民對事件議論紛紛▼▼

攀山專家鍾建民表示山友喜歡發掘新路線，近來小島「綑邊遊」愈來愈受歡迎，但萬一墮海位置較深水及狹窄，與雪山冰川上遇險的救援一樣，要吊起傷者非常困難，倘墮下時撞到頭部更是危險，該片段可起警醒作用，山友「綑邊」時要更注意安全。

鍾建民強調，「綑邊遊」必須有同伴，遇險可互相支援；同時需要注意天氣，落雨或停雨不久，石面濕滑，不適合「綑邊」；亦宜穿着防跣的鞋，減低跣腳風險，部份人「綑邊」時會戴頭盔及穿救生衣，均可增加保護，但同時需要更大的體能，因此山友最重要根據自己的體能及經驗，選擇適合的路線及裝備。