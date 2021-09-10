警搗非法網上百家樂賭檔　拘11人檢籌碼賭枱板

昨（9日）晚上約6時10分，深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，展開代號「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，突擊搜查長沙灣道42號一住宅單位，搗破一個懷疑非法網上百家樂賭檔。行動中，警員拘捕一名46歲姓朱本地女負責人涉嫌「經營賭博場所」，以及一名25歲姓林本地男子涉嫌「協助經營賭博場所」，兩人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）或將被提出檢控。



另外，6名本地男子及3名本地女子，年齡介乎41至69歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲2部電腦、6部電視屏幕、1張百家樂賭枱板、約3萬元賭款及約10萬元籌碼。所有被捕男女現正被扣留調查。



警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。