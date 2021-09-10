海關「放蛇」揭網上高仿真冒牌集團　「假LV」月餅最平售500元

臨近中秋，海關打擊網上售賣冒牌月餅的侵權活動，發現有網上平台售賣高仿真的懷疑冒牌月餅，違法平台以便宜的價錢售賣外觀模仿知名時裝品牌LV（Louis Vuitton）中秋月餅禮盒、半島月餅禮盒及美心月餅等。在商標持有人的舉報及「放蛇」扮演顧客進行網上試買後迅速執法，搗破4個網上平台帳戶，搜查4個涉案單位，檢獲114盒懷疑冒牌月餅並拘捕1男3女。香港海版權及商標科技罪案調查組指標官王誌賢形容某些懷疑冒牌月餅外觀與正貨「好相似」，又指假貨包裝上驗證貨品真假用的二維碼會連接至有偽造結果的虛假網站。



「放蛇」揭冒牌集團 檢逾２千件其他懷疑冒牌香水、化妝品、廚具

香港海關在去月（８月30日）接到商標持有人的舉報，指有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅後，展開特別執法行動，打擊網上售賣冒牌月餅的侵權活動。海關透過大數據系統進行偵測及分析，鎖定多個網上賣家的網上平台帳戶進行調查。海關扮演顧客進行網上試買後，採取執法行動，搗破4個網上平台帳戶。先後搜查不同平台的涉案地址，分別位於屯門及錦田的住宅單位，一個位於屯門的工廈單位及一個位於上環的迷你倉，並檢獲114盒懷疑冒牌月餅及逾2,000件其他懷疑冒牌物品，包括香水、化妝品及廚具，估計市值共約 65萬元。行動中1男3女被捕，他們介乎25至34歲，獲准保釋。

假冒「LV月餅」售500至1,000 王誌賢：正貨僅送客戶 不公開發售

香港海版權及商標科技罪案調查組指標官王誌賢指出，其中一個被假冒的品牌專賣皮具及時裝，但在中秋節前都會生產月餅，但只作贈送客戶之用，並沒有公開發售。而假冒「LV月餅」則在平台上售500至1,000元不等。不過，商標持有人則表示，沒有設計及生產在冒牌平台上流傳的款式，品牌亦仍未開始贈送今年的月餅給客戶。

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主要抄襲外觀及註冊商標 細節及二維碼驗證與正貨有異

王誌賢提到，冒牌月牌主要抄襲正貸包裝盒的外觀設計同註冊商標，稱外觀同正貨「好相似」。另外，正貨包裝盒的底部二維碼可以驗證貨品真偽，消費者可以利用電話內的拍攝功能掃描二維碼連結至特定的網站，再在網站讀取內二維碼資料以驗真。而掃描假貨包裝上的二維碼則會連結到正貨品牌官網的訂貨頁面，又或連接至有偽造結果的虛假網站，與正貨有異，亦不能驗證真偽。

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海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店舖或網店，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒在網上售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。