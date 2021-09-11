警荃灣及九龍城區打擊違泊　共發2千多張「牛肉乾」拖走15輛車

警方指，荃灣警區在本月9日至10日一連兩日於區內採取執法行動，針對造成嚴重交通阻塞的違例泊車，以及其他影響道路安全的違法行為。行動期間，警方共發出1,127張定額罰款通知書、12張法庭傳票予違例車輛及拖移7輛造成嚴重阻塞的車輛。

另外，昨日（10日）九龍城警區與西九龍總區交通部進行聯合行動，在區內多個交通黑點採取嚴厲執法行動中，警方共發出近1,300張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車，並即時拖走8部造成嚴重阻塞的違泊車輛。此外，警方亦發出17張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行，其中包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路等。



荃灣警區在本月9日至10日一連兩日於區內採取執法行動，行動中警方共發出1,127張定額罰款通知書（警方圖片）

荃灣區打擊違泊行動 呼籲駕駛人士切勿違例泊車

就警方一連兩日荃灣區打擊違泊行動，警方表示，是次行動針對在公共車輛車站及其他停車處的違例泊車、雙行泊車等違法行為。違例泊車除影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害道路使用者安全。警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖移，警方呼籲駕駛人士切勿因一時之便，違例停泊車輛。

九龍城警區交通日打擊交通違例

警方指，「九龍城警區交通日」主要針對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中包括於限制區上落客貨及違例泊車等，以確保道路暢通及提高道路使用者對道路安全和守法意識，保障市民安全。九龍城警區與西九龍總區交通部將持續打擊交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險。警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。