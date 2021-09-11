黑社會介入屯門露天停車場買賣糾紛　聚眾挖掘土地　警拘5名男子

警方指，屯門有人懷疑想利用三合會勢力，干預區內一塊土地的買賣及使用權，於是安排了數十人在一個私人露天停車場聚集，並挖掘停車場土地。屯門警區反黑組經調查後，於周四（9日）拘捕5名男子，涉嫌「以三合會成員身份行事」，部份人士有三合會背景。所有被捕男子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。



屯門警區反三合會行動組第一隊主管梁冠灝督察交代案情指， 9月初有市民就一塊土地使用及擁有權的糾紛向警方求助，指其中一方安排數十名身穿黑衫的人士到屯門區內一個私人露天停車場聚集，並嘗試以人手及小型機器挖掘停車場土地。由於事主擔心事件會惡化，以及影響日後停車場的運作，所以即時報警求助，惟該批人士在警方到場前已經迅速離去。

屯門警區反黑組接手跟進，經過情報蒐集及調查，相信有人想利用三合會的勢力，干預該土地的買賣及使用權，事件亦與該塊土地的租賃或生意利潤有關。反黑組探員遂於9月9日採取行動，在九龍及新界多區以涉嫌「以三合會成員身份行事」拘捕5名男子，年齡介乎28歲至59歲。行動中，探員檢獲被捕人犯案時身穿的衣物及5部手提電話。警方調查發現部份人士有三合會背景，行動仍在進行中，不排除有更多人士被捕。案件已交由屯門警區反三合會行動組第一隊跟進。

據了解，涉事停車場位於屯門興富街。（黃偉民攝）

警方表示，打擊三合會、有組織犯罪集團及相關非法活動 是警方首要行動項目之一。警方會繼續以情報主導的方式，打擊三合會行動及其收入來源。對於嘗試使用暴力及非法手段介入土地買賣及使用權，警方會以零容忍的態度去防止相關罪行，並會果斷執法。