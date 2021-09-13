車cam直擊｜薄扶林男女童衝過馬路　司機急煞車：嚇到個心離一離

網上流傳一段薄扶林學童驚險過馬路的片段，一名司機駕車行駛途中，突然迎面而來遇上兩名學童由對面行車線衝過馬路，嚇得他急煞停車。幸車輛及時停下，兩名學童未有被撞到，但司機猶有餘悸，頻呼「嚇到個心離一離」，事後更在網上分享片段，提醒各家長過馬路時要「拖實小朋友」，以免累已累人。



涉事司機在facebook群組「小心駕駛（討論別人同駕駛態度）」上載一段由車頭車cam拍攝的片段，據知現場是港島薄扶林域多利道趙苑對開，所見當時該司機正駕車向西環方向，對面線一輛重型車對頭駛過。未料當重型車甫駛過後，其車尾則有兩名成年人及兩名身穿校服的學童欲衝過馬路。

兩名成年人疑為兩名學童的家長，惟他們未有阻止小朋友衝馬路。只見其中一名身穿淺藍色校裙及背着粉紅色書包的女童，一馬當先由對面線衝過馬路，另一名年紀較小、穿校服短褲並背着書包的男童，亦尾隨女童衝過馬路。此時涉事司機駛至，其間陪同學童過路的兩名成年人見路上有車，在路中心停步並稍稍後退閃避，卻未有阻止兩名學童繼續衝前，僅看着小朋友一直衝過馬路。

涉事司機見兩名學童在車頭前衝過，急忙煞車，幸及時將車停下，最後女童及男童連跑帶跳衝上行人路，未有被車撞到。司機事後將影片上載至互聯網，直指「嚇到個心離一離」，又提醒各家長「馬路拖實小朋友⋯會害死其他人，好彩後面無車，加剎(煞)得到⋯」

事件惹來網民熱議，有網民留言：「睇到心臟病發」、「成家一齊跑，做父母點做榜樣」、「家人永遠要提小朋友拖住大人過，唔可以走先」、「點樣做人家長，過馬路唔係要拖實嗎？真係不知所謂， 害死人」、「點做人老豆老母，唔識教真係唔好生」。