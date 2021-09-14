觀塘樓上健身中心　涉威嚇兩中學生買會籍　海關拘3職員

觀塘開源道駱駝漆大廈一期一間樓上健身中心，涉嫌用威嚇手段促使兩名中學生購買健身會籍，又要求兩人拍片表示自己為自願購買，涉款約2萬元。海關經調查後拘捕健身中心3名職員，涉嫌違反《商品說明條例》。



海關拘捕觀塘一間健身中心3名職員，涉嫌違反《商品說明條例》。（陳傲淇攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官黃志聰表示，海關早前接獲 2名市民舉報，指一間健身中心銷售人員涉嫌用威嚇手段，促使兩名受害人購買其會籍，涉嫌違反《商品說明條例》。兩名受害人均為中學生，分別為18歲及20歲，黃志聰指健身中心主要目標為獨行年青人，兩人經過附近街道被截停，被涉案職員藉詞兩人心地善良，聲稱只需幫忙蓋印或填問卷，其後帶往樓上健身中心。職員隨後表示為兩人進行簡單體格分析，藉詞拿取其個人資料包括地址、身份證。當兩受害人表示趕時間欲離開，職員即稱只要受害人於文件上簽名完成問卷就可離開。

正當兩人不虞有詐簽署文件後，職員隨即表示有關文件為健身服務合約，要求兩人需付錢，又稱擁有兩人地址、身份證，會派人上門追數。受害人又被要求展示網上銀行戶口存款，其中一名受害人亦被被帶到提款機提款，兩人分別透過現金及轉數快繳付約1萬元，及被職員要求按預設稿，拍片稱為自願購買服務。海關經調查後今日（14日）拘捕涉事健身中心1男2女職員，介乎22至25歲。黃志聰指海關有接獲其他事主報案，調查仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

黃志聰指海關有接獲其他事主報案，調查仍然繼續，不排除會有更多人被捕。（陳傲淇攝）

黃志聰提醒商戶需遵守《商品說明條例》，另外市民應光顧信譽良好商戶。根據《條例》，任何商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。海關強調一直非常重視保障消費者的權益，絕不容忍健身中心的不良營商手法，並將繼續予以嚴厲打擊。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的情況。