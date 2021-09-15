荃灣芙蓉山鐵皮屋起火濃煙沖天　消防出動灌救

撰文：魯嘉裕
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今（15日）下午5時許，荃灣圓玄學院對上、芙蓉山觀音巖附近一間鐵皮木屋起火，冒出大量濃煙直沖半天。消防接報到場，出動一喉一煙帽隊灌救，救護車亦在場戒備，暫未接獲傷亡報告。人員正調查火警原因。

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