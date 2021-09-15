入境處上環荷李活華庭反黑工　拘女僱主及4外籍清潔工

疫情下來港人士逾期留港，從事黑工情況令人關注。入境事務處早前接獲線報，指上環豪宅屋苑荷李活華庭，有人從事外判非法清潔工。經調查後，處方特遣隊今日（15日）採取行動，掩至涉事住宅大廈拘捕4名非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。



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現場為荷李活道123號的荷李活華庭，被捕的4名非法勞工分別1男3女，介乎30至44歲，包括1名印尼女子、2名泰籍女子及1名泰籍男子。消息指，4人早於2019年循正常途徑來港，之後逾期留港至今。其中涉案印尼女子及1名泰籍女子，曾在港從事家傭工作，但之後不獲入境處延期，有人於是逾期居留一直在港工作。

其餘1名泰籍女子及1名泰籍男子，據悉2人當日以訪港人士身分來港，其中泰籍女子一度取得行街紙，而泰籍男子亦逾期留港。至於被捕涉嫌聘用非法勞工的女僱主，為53歲香港居民。

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑表示，涉事屋苑日常外判清潔工作，由清潔公司負責聘請清潔工，進行屋苑清潔包括倒垃圾等。今日特遣隊人員到場採取拘捕行動時，4名被捕非法勞工正身穿外判清潔工工衣，並使用清潔工具進行清潔。調查顯示，涉事清潔工作日薪由300元至500元不等。

巫泉傑稱，入境處會進一步了解涉案人士逾期留港的原因，是否受疫情等因素影響，亦會追查聘請黑工的責任，不排除涉案外判清潔公司的公司董事、合伙人、經理甚至秘書等，有可能負上刑責，案件仍在調查中。