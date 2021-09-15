屯門中年漢運動場跑步暈倒　送院不治

撰文：魯嘉裕
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今日（15日）晚上7時許，屯門鄧肇堅運動場一名42歲姓文男子，於跑步期間突然暈倒，他被送往屯門醫院搶救後證實不治，警方列送院時死亡案件，死因有待驗屍確定。

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