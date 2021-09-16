長沙灣20歲男跟蹤中一女生回家　搭訕按門鈴滋擾　涉遊蕩被捕

長沙灣出現跟蹤狂徒。上星期五（9月10日），一名12歲中一女生放學回家時，遭一名青年跟蹤，尾隨女童至寓所外，更猖狂按門鈴作試探，女童家人應門後，男疑犯即逃離現場，家人報警。警方翻查閉路電視，鎖定涉案男子，昨日傍晚（15日）在屯門以「遊蕩」罪拘捕一名20歲大專男生。警方呼籲，市民如目擊同類案件，請盡快與警方聯絡。



深水埗警區刑事調查隊第五隊主管高級督察黃瀚緯交代案件。 （魯嘉裕攝）

警方表示，事發上星期五（9月10日）下午2時許，一名12歲中一女學生獨自放學回家時，遭一名男子尾隨，一直跟蹤至女童位於長沙灣麗翠苑的住所，並一同進入大廈升降機。在升降機內，男子截停向女生搭訕，聲稱女生書包有隻蜘蛛，試圖接觸女童。機警女童並沒理會他。

深水埗警區刑事調查隊第五隊主管高級督察黃瀚緯表示，女童步出升降機後，男疑犯窮追不捨，繼續尾隨她，又藉故查詢大廈後樓梯位置。女童心生可疑，指一指後樓梯方向，就迅速返回自己寓所，以躲避疑人。但涉案男子繼續死纏，其後更按受害人家門鈴試探，聲稱尋人，女童外婆應門後，疑人見事敗即逃離。

女童家人報警求助，警方經過深入分析調查，蒐集區內閉路電視，鎖定一名涉案男子，並於昨日傍晚（15日）6時於疑犯屯門拘捕疑人，又在疑犯寓所內檢獲案發時身穿的衣物。男疑犯與女童並不相識，報稱大專學生，現正被扣留調查。警方不排除疑犯是有目標向年幼女學生犯案，正了解男子犯案動機。

黃瀚緯呼籲，市民應時刻保持警惕，留意身邊有沒有可疑人尾隨及徘徊，如果察覺到危險，應立刻到人多地方暫避，保障安全，並即報警求助。市民如目擊或遇到類似案件，請盡快與深水埗警區刑事調查隊聯絡，撥打3661 8884報案。