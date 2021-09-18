青衣青敬路海邊男子遇溺失蹤　大批消防到場搜索

撰文：曾海帆 翁鈺輝
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今(18日)午1時左右，一名女子在青衣青敬路海傍跑步，見到一名男子在水中掙扎，不久沉落水中不知所終，她大驚報警，消防船及水警輪到場搜索，未有發現。報案人表示，對方於離岸100米位置遇溺。

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