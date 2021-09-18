將軍澳一家四口疑網售戰略物資　涉藏仿製槍等罪被捕　女兒僅14歲

警方今日（18日）拘捕一家四口，包括父母及一對18及14歲子女，於其將軍澳單位及觀塘迷你倉檢獲一批仿製槍、伸縮棍、防毒面具等。警方指初步調查顯示部分物品由海外網購所得，被捕人曾於網上有進行交易，會調查有否同黨及其他買家參與。警方又表示，暫未見到有關物品與明日選委會選舉有關。



警方檢獲包括一批仿製槍、伸縮棍、防毒面具及濾罐。（余睿菁攝）

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有組織罪案及三合會調查科警司陳昕表示，警方早前收到情報，顯示有人於網上兜售受管制戰略物資及違禁武器，警方今日採取行動，搜查將軍澳一個住宅單位及觀塘一個迷你倉儲物櫃，拘捕一家四口，包括兩名分別任廚師及健康服務助理、年齡介乎46及41歲的父母，及其一對分別18及14歲、同為學生的子女，涉嫌管有仿製槍械、藏有攻擊性武器及無牌輸出或輸入戰略物資。

警方檢獲包括一批仿製槍、伸縮棍、防毒面具及濾罐，其中經軍械法證科初步評估，部分仿製槍發射動能可能超2焦耳，會將槍械作進一步檢驗，如被歸類為真槍則涉及更嚴重罪名。

陳昕表示，初步調查顯示被捕人於網上有進行交易，部分物品由海外網購所得。（余睿菁攝）

陳昕表示，初步調查顯示被捕人於網上有進行交易，部分物品由海外網購所得，警方需要檢查其電話及電腦紀錄，了解有否其他買家及同黨。關於案中被捕的14歲女童角色為何，陳昕稱警方於其所住單位內發現證物，惟不便仔細透露案情，警方會調查各被捕人是否知情，有否管有及處理物品。

陳昕又表示案中檢獲的物品，於過去兩年的非法暴力示威曾有使用，另外近期亦發生一宗孤狼式襲擊案，警方擔心及關注暴力活動會否有死灰復燃跡象，會深入調查案件有否同黨在逃，涉案物品用途及有否曾於早前違反活動中使用，陳又指暫時未見到有關物品與明日選委會選舉有關。