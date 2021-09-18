港鐵將軍澳綫信號故障　列車服務一度延誤

撰文：楊婉婷
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港鐵於晚上10時18分表示，將軍澳綫將軍澳站至寶琳站/康城站之間有信號故障，列車服務有延誤。晚上10時32分，港鐵指事件已經處理好，將軍澳綫列車服務陸續回復正常。

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港鐵班次延誤
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