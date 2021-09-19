海麗商場斬人｜麵包師傅大喝引走刀漢救女同事　老闆讚揚英勇義舉

長沙灣海麗商場一間麵包店今晨（19日）發生傷人血案，據報患精神病10年的男子持刀施襲，導致三名職員被斬傷。老闆偉哥事後接受《香港01》電話訪問時，讚揚當時喝止刀漢的麵包師傅「好英勇」，幸好有他大喝一聲，轉移刀漢視線，否則被困在收銀機位置、無力反抗的兩名女店員，恐性命堪虞。他指員工無故遭逢橫禍，現時需要接受手術，正與公司商量為三人送上慰問金。



麵包店下午如常營業，記者向夜更店員了解，指三名受傷同事皆清醒及留醫治理。記者其後聯絡老闆偉哥了解，他指事發時自己不在店內，接獲同事通知後，立即趕赴現場了解情況，其後再趕往醫院慰問三名受傷同事，惟他們已被送往病房，故未能見面。他透過電話聯絡，得悉麵包師傅阿誠的手部中刀，需要住院及接受手術。他亦接獲另一女同事的女兒通知，指母親頭部中刀後，腦部殘留利刀的碎片，需要接受腦部手術。

偉哥續指，警方檢走店舖的閉路電視及翻查事發時的影片。據警方所指，片段可見該名40歲姓郭男疑犯先於店內購買一條麵包，付錢後離開，未見有爭執的情況。相隔不知多少時間後，該男子突然折返，持刀衝入收銀機櫃台後方，向兩名女店員施襲，「嗰度係死位嚟，（女店員）困住向裡面」。兩人無處可逃，慘被斬傷。適時，阿誠驚聞兩女的慘叫聲，趕出店面查看究竟，驚見刀漢襲擊同事，立即大喝一聲，成功將刀漢引離收銀櫃台，但阿誠亦難逃一劫，左手被斬至見骨。老闆偉哥讚揚阿誠的英勇舉動，保住兩女的性命。

偉哥指三人皆是老員工，兩女店員更跟隨他近20年，早年她們在葵芳店工作，後來租約期滿便搬到海麗店，兩人亦不曾離職，而阿誠斷斷續續也跟隨他約10年。雙方僱傭關係良好，感情深厚，偉哥直言﹕「（店員）睇住我啲小朋友大。」對於員工遭逢橫禍，他感到憂心，正與公司商討為三人送上慰問金。

事件中一名60歲姓林女子面部受傷，情況穩定、一名63歲姓許女子頭、背受傷，傷勢嚴重；一名39歲姓司徒男子左手臂受傷，情況穩定。而男疑犯事後到警署自首，涉嫌「傷人」被捕，現在明愛醫院留醫，案件交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。