龍鼓洲撞船釀一死　海面飄浮多箱凍肉　疑涉走私活動

警方繼續調查昨晚（22日）屯門龍鼓洲發生的撞船意外，當中一艘木船與一艘快艇相撞，兩名內地男子墮海送院，其中一人死亡。據了解，水警等救援人員在涉事海面搜索，發現多箱凍肉在海中飄浮，不排除事件涉及海上走私活動，疑有人當時正將凍肉走私往內地深圳，途中肇禍，案件正由水警總區重案組跟進。



撞船事故中，墮海的兩名男子均為內地人，其中死者年約60歲，另一名獲救的54歲姓王內地男子，相信是木船的船長，他涉嫌「危害他人海上安全」及「非法入境」被捕。警方經初步調查，相信兩人乘坐木船從內地進入香港水域，其間與一艘快艇相撞，兩人連同船上的貨物墮海。

現場為龍鼓洲西北面海域，事發後水警、消防接報趕往救援，政府飛行服務隊亦派出直升機，在龍鼓洲海面上空盤旋協助搜救。消息稱，搜救人員發現撞毀的木船長約12米，在海中翻沉，除了兩人墮海，海面上亦有10多件救生衣及多箱凍肉飄浮。當時與木船相撞的一艘灰色快艇，船上亦有兩名男子，惟他們在撞船後未有停下，駕乘快艇往機場方向高速逃去。

事件不排除涉及走私活動，懷疑其中木船上有人正擬將大批凍肉走私往深圳，由於相撞的木船與快艇當時均沒有開燈，環境昏暗，結果釀撞船事故。據了解，現場龍鼓洲走私活動猖獗，附近水域不時停泊載有凍肉的駁船或躉船，一般內地走私船隻會在港珠澳大橋附近、與內地接壤的海上邊界集結，走私客當收到指示後便會越過香港水域，從龍鼓洲附近的駁船上取冷凍肉，然後迅速將凍肉運往數分鐘外大陸邊界，偷運凍肉住深圳等地。