警聯食環署搗破2個非法麻將賭檔　拘24人檢賭款麻雀枱

警方指，西區警區於昨日（24日）聯同食環署，展開代號「硝煙」（WARSMOKE）行動，打擊與違反限聚令有關的違例行為。行動中，警方搗破2個非法麻將賭檔，合共拘捕24人；另外亦巡查了區內多間持牌酒吧及食肆，一共向4名牌照負責人以及15名顧客，發出傳票或違反限聚令定額罰款通知書。警員突擊搜查兩個位於香港仔大道的住宅單位，搗破兩個非法麻將賭檔。

行動中，警方拘捕一名47歲姓謝及一名51歲姓楊本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外8男14女，年齡介乎44至80歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（599G章）的人士，亦被發出傳票或定額罰款通知書。警方檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀以及約5,200元現金賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。



此外，西區警區人員及機動部隊聯同食環署人員巡查區內多間持牌食肆，當中發現有4間食肆涉嫌違規營業，4名牌照負責人及15名顧客涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被發出傳票或定額罰款通知書。

警方指留意到在新冠肺炎疫情下，仍然有牌照負責人無視限聚令違規營業及有不法，非法聚眾。警方將會繼續打擊區內的非法賭博以及加強區內巡查，以防有人違反限聚令。警方呼籲市民在疫情嚴峻時期，應遵從政府推出的抗疫措施，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。