警多區打擊非法賭檔拘106人　99賭客違限聚令同被票控

警方昨晚於多區打擊非法賭檔，包括於紅磡搗破一間懷疑非法賭檔及無牌酒吧，共拘捕19男17女，年齡介乎22至63歲，其中2男1女為負責人，另外33名賭客亦涉嫌違反限聚令被票控。

另外有組織罪案及三合會調查科分別於長沙灣區、旺角區、油麻地區、黃大仙區及觀塘區搗破懷疑非法賭檔，共拘捕52男18女，當中5人為負責人，另外65人賭客同被發限聚令告票。



警方搗破紅磡佛光街一住宅單位懷疑非法賭檔及無牌酒吧，共拘捕19男17女。（警方提供圖片）

九龍城警區重案組、反三合會行動組及紅磡警區雜項調查隊人員根據線報及調查後，昨晚（24日）約10時突擊搜查紅磡佛光街一住宅單位，搗破一間懷疑非法賭檔及無牌酒吧，共拘捕19男17女，年齡介乎22至63歲。其中2男1女為上址負責人，涉嫌經營賭博場所、無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）被捕。

單位內其餘17男16女，則涉嫌在賭博場所內賭博及在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，他們同時涉嫌違反限聚令，被發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲面值約55萬元籌碼、一張德州撲克賭枱、一張電動麻雀枱，一批啤酒及烈酒。所有被捕男女現正被扣留調查。

另外，有組織罪案及三合會調查科於昨晚約8時起展開代號「飛翔」的反罪惡行動，分別於長沙灣區、旺角區、油麻地區、黃大仙區及觀塘區搗破懷疑非法賭檔，共拘捕52男18女，年齡介乎16至61歲，當中5人涉嫌經營賭博場所被捕及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）；另外65人則涉嫌在賭博場所內賭博被捕及違反限聚令，被發出定額罰款通知書。行動中檢獲約30萬元現金及面值約70萬元籌碼。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

警方重申，打擊三合會及其非法活動和堵截非法收入來源一直都是警隊首要行動目標之一。警方必定會繼續積極進行以情報為主導的行動，銳意打擊有組織及嚴重罪案和三合會的犯罪活動。警方亦呼籲市民顧己及人，嚴格遵守控制疫情的相關法例，以減低病毒在社區傳播的風險。