警紅磡檢1.3億元冰毒　拘捕21歲青年　揭毒販租商場作儲存倉

警方毒品調查科探員前日（24日）下午2時45分，於紅磡一商場進行打擊毒品行動，趁一名21歲青年男子離開一吉舖時， 探員表露身份將他截停搜查，於其手持的袋內搜出一包約10克重懷疑冰毒，其後將他押返店舖內搜查，檢獲200包用茶葉包裝掩飾的懷疑冰毒，共約200公斤，市值約1.3億元，是今年最大宗檢獲冰毒案件。該名男子被暫控一項販運危險藥物罪，將於明（27日）在九龍城裁判法院應訊。



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被捕男子姓甘，報稱侍應。 警方相信有人因為欠債及金錢的利誘，而參與販運毒品的活動。警方在店舖內發現網絡攝影機，相信販毒團伙為減低自己被捕風險 ，遙距操控青年販毒。截至今年8月，警方共破獲2287宗關於毒品案，較去年同期1539，上升48.6%，21歲以下被捕人數由去年286名上升至今年同期424名，上升48.3%。

據了解，涉事商場為馬頭圍道37至39號紅磡廣場。警方表示，販毒團伙租用商場店舖作毒品儲存倉庫比較少見，過往多租用工業大廈倉庫、迷你倉及偏遠村屋，估計為了減低執法人員的懷疑。涉事店舖是「吉舖」狀態，玻璃牆以反光紙封住，企圖掩人耳目。警方正聯絡該店舖業主作進一步調查。

警方呼籲，業主需要留意租客會否利用單位進行販毒活動，例如簽約時主動去了解租客的職業、單位用途及經濟能力；單位租出後是否處於非運作狀態，店內情況被遮蔽或用途與租用所述不符等。