非法賭博集團跨境一條龍供應釣魚機　警拘物流公司等11人

犯罪集團開設非法釣魚機賭檔，由物流公司提供「一條龍」釣魚機跨境供應鏈，從內地將大批釣魚機運送來港，再將遊戲機儲存在上水文錦渡的貨櫃場，然後運送釣魚機至全港各區非法賭場。警方油尖區前日（25日）採取行動，共拘捕11人。



油尖警區特別職務隊第一隊主管林海源今（27日）下午講述案件，指過去一段日子，油尖警區留意到有物流公司，持續向西九龍區的非法賭博場所，供應釣魚機作賭博用途。警方經情報分析及深入調查，發現涉案物流公司以一條龍方式，在內地運送釣魚機來港，再將這些遊戲機儲存在打鼓嶺文錦渡的貨櫃場，並於深夜時份將釣魚機運送至全港各區非法賭博場所；當中亦涉及網上電召的貨車平台參與。

前日油尖警區特別職務隊展開「收網」行動，於早上搗破油麻地庇利金街一個非法釣魚機賭場，並作出埋伏監視。至晚上，警方發現犯罪集團有人搬運釣魚機到涉事賭場，於是立即進行拘捕，繼而突擊搜查涉案物流公司位於文錦渡的貨櫃場及倉庫。

警方共拘捕11人（10男1女，年齡介乎29至44歲)，包括4名物流公司的負責人、會計及司機、5名賭博集團的成員，以及兩名非華裔搬運工，部份人有黑社會背景；他們涉嫌協助管理非法賭博場所、禁止接受僱傭工作及開辦業務。當中3名集團男子是從內地偷渡來港，參與有關違法活動。

行動中警方共檢獲24部釣魚遊戲機，及大量運輸單據。調查顯示，有關公司運作一年，單在今年6至9月，已合共運送超過250部釣魚遊戲機至全港各區，當中涉及25萬元運輸費用，遊戲機總值約300萬元。警方行動仍然繼續，案件交由油尖警區特別職務隊及重案組跟進，不排除有更多人被捕。

油尖警區助理行動主任周飛龍督察指，今年1月至今油尖警區搗破33個非法賭博場所，拘捕134人，包括89男45女，包括賭檔負責人及賭客，並檢獲98部賭博遊戲機，包括釣魚機。