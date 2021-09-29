海關機場檢值1.5億元液態冰毒拘1男　近20年最大宗

撰文：蔡正邦
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香港海關本月14日日在香港國際機場檢獲約230公斤懷疑液態冰毒，估計市值約1.5億元，並於同日拘捕一名懷疑涉案男子。這是海關近20年破獲的最大宗空運貨物販運液態冰毒案件。

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