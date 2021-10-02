身份曝光｜前皇家警察英涉性侵重囚33年　回歸前退出警隊

英國東約克郡侯城（Hull）一名63歲男子Ken Chik涉性虐待1名成年女子及2名女童，被裁定28項罪名成立，判囚33年。英媒報道指該男子曾在港任職皇家香港警察，90年代末移英。消息指，案中男子姓戚，1997年退出警隊後移英。翻查資料，1997年一名與案中男子洋名相同、名為戚淇威的高級督察曾表示只效忠英女皇，並將委任證交還警方。



在英涉及強姦3名女子、來自香港的Ken Chik。他被控28項性侵罪，全部罪名成立。（亨伯賽德郡警方照片）

英國《每日紀事報》指男被告Ken Chik來自香港，90年代末抵英，離港前曾任警察。他被控28項性侵罪，經4週審訊後，全部罪名成立，當中包括強姦、性侵犯、與兒童發生性行為、導致兒童參與性行為以及殘酷對待，判監33年。身為他同黨的37歲女被告Tracy Choi是6項罪名成立，包括強姦和強姦未遂，判囚8年。他們兩人將終身名列英國性侵犯者名單。

檢方稱，案中罪行多由男被告策劃，並涉及「故意孤立受害人」，導致她們「情緒低落及被羞辱」，有時亦會動粗。檢方指Ken Chik曾對受害人說，即使她們舉報他，都不會有人相信。Ken Chik在庭上否認所有控罪。負責案件中法官則表示，Ken Chik是一個殘忍、控制慾強、憤怒及完全自私的男人。

消息指，男被告姓戚，曾是皇家香港警察，於1997年離職後移英。翻查資料，1997年回歸前夕，一名與被告英文名字相同、中文名字為戚淇威的高級督察曾表示，不願意為特區政府服務，並於6月30日晚上11時許親自將委任證交還警察總部，不會再上班。他不認為管方可以將他紀律處分，因他只宣誓效忠英女王，為皇家香港警察服務，認為現時的警隊無權作處分。他於記者會上以英語回應指，是個人對民主的信念驅使，而且自己有選擇的自由，故他不會服務特區政府。