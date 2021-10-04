南灣浮潛死亡男子遺下蛙鞋　拯溺專家：不排除裝備纏防鯊網肇禍

上周六（2日）在港島南灣泳灘浮潛失蹤的43歲姓石男子，今晨被發現浮屍於南灣泳灘離岸約15米海面，警員檢獲死者的浮潛腳蹼等裝備。現場屬於防鯊網範圍內，港九拯溺員工會發言人胡啟榮不排除事主浮潛期間，身上裝備可能被防鯊網纏著釀成意外。他又指時下不少市民或自購裝備便下水浮潛，提醒市民事前應學習基本技巧及知識，浮潛時更應有同伴同行照應，免生意外。



據了解，事件中死者有多年浮潛經驗，事發於上周六，他偕同妻子及兩名女兒到南灣海灘遊玩，其間他帶上浮潛用的呼吸面罩及浮潛腳蹼，獨自到海岸外浮潛，未料一去不返。搜救人員連續兩日搜索無果，至今早事主終被發現浮屍於南灣泳灘對開約15米海面。

胡啟榮對事件表示難過，直言事主具多年浮潛經驗卻發生意外，不排除事主可能是浮潛期間，身上裝備纏上防鯊網肇禍。他又提到不少市民或泳客可能對浮潛活動掉以輕心，普遍自購裝備便到泳灘下水浮潛，「可能覺得浮潛同游水無分別，甚至認為未必識游水都可以浮潛，因為戴咗裝備有條管幫助呼吸」，但其實不然，往往因此易生意外。

胡解釋，市民浮潛時雖然佩戴呼吸面罩，但與游水時呼吸以口吸鼻呼的方法不同，浮潛時呼吸需要口吸口呼，呼氣要浮至水面，清除管內積水然後才可吸氣。他指市民下水浮潛之前，應先學習相關知識及技巧，「起碼有基本認識，由具備專業知識嘅人指導，學識點用啲裝備」；同時浮潛時更應有同伴一起，一旦遇事亦可互相照應。