包裹藏K仔歐洲來港　警搗屯門兩儲存倉　拘4人檢670萬元毒品

中區警區人員於過去一星期打擊販毒集團，在中區發現一個由歐洲空運到港的毒品包裹，鎖定目標人物並趁毒眅交收毒品包裹時，拘捕送貨及收件的兩名男子。之後警員再在屯門區搗破兩個毒品儲存倉，檢穫大量毒品及毒品包裝工具，再拘捕一男一女。被捕3男1女（介乎27至29歲）涉嫌販毒及串謀販毒，案中警方檢獲市值逾670萬元毒品。



中區警區區行動主任總督察何佩佩今（7日）下午在記者會講述案件，指中區警區特別職務隊人員在上周四（9月30日）根據線報，於中區發現一個由歐洲空運到港的包裹，以衣物和運動鞋作掩飾，但當中藏有2.6公斤俗稱「K仔」的氯胺酮毒品。

警方隨即追查毒品包裹的流向，經情報分析及調查後，人員於本周二（10月5日）下午5時許在屯門一個工廈單位外埋伏，乘目標人物交收毒品包裹時，立即採取行動，當場以販運危險藥物罪名將送貨人及收件人拘捕。

負責收貨的27歲中國籍男子，報稱無業，警方相信他是涉案販毒集團的骨幹成員，他同時涉及一宗洗黑錢案被警方通緝，故警方亦以洗黑錢罪名將他拘捕。至於派送包裹男子，則自稱為物流公司的速遞員。之後，警方於屯門區一個工廠大廈單位及一個住宅單位，成功搗破兩個毒品倉。

警方在該兩個毒品倉內，檢穫大量毒品及毒品包裝工具，包括3.35公斤K仔、2.15公斤可卡因、130克霹靂可卡因、2.1公斤大麻花，以及部份散裝包裝的毒品，分別有搖頭丸及Happy粉。至於毒品包裝工具，則包括3個電子磅、2個抽真空包裝機，以及大量可再封膠袋。連同毒品包裹內的K仔毒品，行動中檢獲的毒品市值逾670萬元。

警方相信販毒集團運作約一至兩個月，透過租用涉案單位包裝毒品，之後再分銷下游買家，毒品主要供應本地市場。經過連日跟進調查，警方以販運危險藥物及串謀販運危險藥物罪名，再拘捕兩名販毒集團成員，分別為29歲報稱售貨員的中國籍男子，及27歲報稱文員的中國籍女子。

4名被捕人當中，一名28歲姓何男子已獲保釋候查，須於11月中旬向警方報到，其餘3人正被扣留調查，警方稍後會落案暫控他們販毒及串謀販毒罪，案件將於明日（8日）於東區裁判法院提堂。