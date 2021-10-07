蒲台島帆船翻側死者為法籍銀行家　疑被繩纏繞困海中喪命

今（7日）下午蒲台島對開海面發生帆船翻側意外，兩人墮海，其中一名男子被困海中，送院後證實死亡。消息稱，53歲男死者為法國人，生前在港任職一間外資銀行的高層。事件中疑他墮海後被繩纏繞，困於帆船底部未能逃出水面，以致釀成慘劇。涉事的雙體帆船事後已被拖返香港仔水警基地調查。



涉事的雙體帆船事後被拖返香港仔水警基地調查。

據了解，53歲法國籍死者名叫Daniel，持有香港身份證，生前為本港一間外資銀行高層主管。

事發於今（7日）下午1時許，Daniel與一名57歲姓陸本地男友人，駕乘一艘全手動16呎長的雙體帆船由赤柱出發，帆船為陸管有，當駛至蒲台島近螺洲海面時意外翻側。當時強烈季候風信號正生效，疑帆船因大風被吹翻。帆船上2人墮海。其間Daniel被困海中無法脫險，陸則逃出水面，身穿救生衣的他在水中待救。

救援人員稍後接報到場，先將陸救起，其後將Daniel救出，惟他已陷入昏迷，救援船其後將2人送至赤柱公眾碼頭，再由救護車送往東區醫院，Daniel經搶救後證實不治，而陸送院時則清醒。警方調查案件，亦派員在現場搜索有否其他失蹤者。消息稱，事發時懷疑男死者被繩纏繞，困於帆船底部未能逃出水面，結果溺斃。

涉事的雙體帆船以手操作，並無機械設備。所見帆船部份船身損毀，事後已由水警拖返香港仔水警基地調查。