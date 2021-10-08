海關機場落馬洲破兩宗販毒案　揭太陽能板藏毒　檢1.4億元貨拘3男

香港海關於10月5日及7日先後在機場及落馬洲管制站，截獲兩批分別由墨西哥及馬來西亞運抵香港的貨物，發現有毒販利用太陽能板及紙皮箱作掩飾，偷運冰毒及海洛英。海關總共檢獲180公斤冰毒及14公斤海洛英，總值約1.4億元。



海關毒品調查科機場調查課監督李文樂及機場科空運貨物第三組指揮官朱家穎交代案情指，人員於10月5日在空運貨物揀選過程中，發現一批由墨西哥抵港、報稱為太陽能燈（實為太陽能板）的貨物。根據過往經驗，甚少有太陽能板由墨西哥來港，所以引起人員懷疑，因而揀選該批貨物檢查。

人員檢查一個大木箱時，發現內有5塊太陽能板。經X光機檢查，其影像有可疑。人員發現太陽能板背後有被撬開的痕跡，內部沒有任何電線或接線盒，即不能夠正常運作。人員在同一位置撬開，發現有白色膠袋載有結晶體。經過離子分析器及毒品快速測試，初步證實白色結晶體對冰毒呈陽性反應。海關相信毒販利用深藏不露的手法，以太陽能板的空間收藏毒品，以增加執法難度。經點算後，每塊太陽能板內夾有9袋冰毒，每袋4公斤，5塊太陽能板共藏有45袋冰毒，合共180公斤，市值1.2億港元。

毒品調查科接手調查，先後拘捕3名男子，2名是受到委託到機場收貨，1名是收貨公司的負責人，而收貨公司是一間物流公司。根據海關調查，貨物抵港後，收貨公司會安排貨物暫存在香港一間貨倉內，等待進一步指示。被捕三人已獲準保釋候查。海關相信該批冰毒會運到其他國家，如澳洲等地。海關會密切留意毒品的收藏方法，而物流公司業界要提高警覺，如懷疑有人利用物流服務從事可疑活動，應立即通知海關，以免受到牽連。

15箱來自馬來西亞、用陸路方法到港的快遞郵件，報稱是塑膠手套，但內藏海洛英。（蔡正邦攝）

另外，海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官林妙珠則交代另一件案件。林指，昨日（7日）海關人員在落馬洲管制站根據風險評估及情報分析，揀選15箱來自馬來西亞、用陸路方法到港的快遞郵件作進一步檢查，該批貨物報稱是塑膠手套。但人員用X光機檢查時，發現影像有可疑，紙皮箱表面不平，而且重量異常。人員打開紙皮箱檢查，發現每一個紙皮箱的夾層內藏有700克懷疑海洛英，總共10.5公斤。

海關毒品調查科接手調查，並於同日下午在荃灣一個倉庫內，發現5箱來自馬來西亞、用相同貨運資料及收藏手法的紙皮箱，人員再檢獲多3.5公斤海洛英，故相信兩宗案件有關係，20箱紙皮箱內共有14公斤海洛英，市值為2000萬港元。

根據收貨人資料顯示，海關相信毒販利用一間在疫情期間已暫停營業的旺區賓館作為收貨地址，等待貨物抵港後，毒販再聯絡速遞公司更改收貨地址，並揀選隱蔽的收貨地方，進行反監視行動，增加海關追查難度。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。