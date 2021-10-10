低息借錢作餌　助申失業貸款　詐騙集團呃$5,500萬　32人被捕

一個由黑幫操控的詐騙集團，自去年3月開設電話中心及虛假貸款服務網站，透過Cold-Call推銷「個人超低息貸款」，成功騙取520名受害人預先繳交貸款額的10%作保證金，騙款約5,200萬元；該集團又於今月6月起，聲稱協助申請政府「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（失業貸款），騙取市民開設個人虛擬銀戶口並提供戶口資料，獲批特惠貸款後將款項轉走，涉及最少35宗申請，騙款280萬元。警方上周展開拘捕行動，拘捕32人，包括有黑社會背景的52歲男主腦。



詐騙集團自去年3月開設電話中心及虛假貸款服務網站，訛稱提供「個人超低息貸款」及協助申請政府「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，成功騙取逾5000萬元。警方上周展開拘捕行動，拘捕32人。（蔡正邦攝）

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該詐騙集團由一個黑社會組操控，警方相信該詐騙集團在去年3月開始運作，他們開設不同的虛假金融網站，及以Cold-Call形式接觸潛在受害者，推銷低息貸款計劃，受害人倘感興趣，成員會要求受害人存入10%貸款額作為保證金，受害人將款項存入指定戶口後，成員便失去聯絡，而貸款申請從無兌現。

警方發現該詐騙集團不時更換網站名字、公司名字及電話中心地點，至今涉520宗低息貸款騙案，受害人包括報稱無業、司機、家庭主婦及專業人士，介乎20至81歲，損失3000元至185萬元，總損失逾5,200萬，其中一名27歲本地無業女子損失最嚴重，由於其借款金額大，被騙「保證金」金額亦相應較大。

警方深入調查及情報分析，鎖定詐騙集團成員身份及三個位於紅磡、荃灣及長沙灣的電話中心地點。上周四及上周五（7日及8日）展開拘捕行動，在全港拘捕多名骨幹成員及突擊搜查電話中心，其中荃灣電話中心仍在運作，警方搜獲大量騙徒與受害人聯絡的電話卡、推銷講稿、提款卡及142部手提電話。行動中，警方拘捕22男3女，介乎19歲至52歲，包括主腦、骨幹成員及15名電話中心職員，部分人有黑社會背景，涉嫌串謀詐騙。

此外，政府於今年4月推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，該犯罪集團自6月開始，冒充財務中介公司，透過Cold-Call接觸事主，並聲稱能協助辦理申請，欺騙事主申請虛擬銀行戶口，並要求他們提供戶口密碼及個人資料，以作貸款申請用途。集團其後利用虛假文件替貸款人申請政府貸款，獲批後將款項從事主的虛擬銀行轉帳至不同傀儡戶口。

警方至今查獲最少35宗申請涉及「百分百擔保個人特惠貸款計劃」騙案，約280萬元貸款被轉帳至12個傀儡戶口，部分騙款匯至外地。該12傀儡戶口由8名集團成員操控，警方於上周拘捕當中7人，涉嫌洗黑錢，最後1人身份仍在調查中。由於警方搜查上述電話中心時，同時發現「百分百擔保個人特惠貸款」騙案受害人資料，因此相信為同一集團涉及不同騙案。

商業罪案調查科訛騙組警司葉永林（蔡正邦攝）

商業罪案調查科訛騙組警司葉永林表示，該詐騙集團的電話中心座位一格格劃分、使用手提電話Cold-Call，並有「貓紙」（講稿）教授如何回應受害人提問，是有組織的推銷中心，警方於電話中心拘捕的15名進行Cold-Call的職員是否被集團誘騙進行詐騙行為，目前不便透露。