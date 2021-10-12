西貢電單車疑撞狗翻側　鐵騎士拋飛對面線遭另一電單車撞斃

西貢發生車禍。10月11日晚上近11時，據報兩輛電單車，駛至大網仔路近黃麖地時，突然發生碰撞。其中一名電單車司機昏迷、另一司機則仍清醒。消防處派出兩輛救護車趕至現場營救，其中昏迷的司機，由救護員急救後，立即送往沙田威爾斯醫院進行搶救，惟於今日（12日）凌晨零時15分證實不治；而清醒的司機則由另一輛救護車送往將軍澳醫院治理。警方到場調查，據悉在現場發現一頭狗隻倒臥路面，惜已經身亡。警方正調查車禍成因。



現場消息稱，死者駕駛一輛川崎電單車，沿大網仔路入北潭涌方向，期間途至黃麖地對開，突然有一頭狗走出馬路，川崎電單車閃避不及撞向狗隻，電單車隨即失控翻側，車上鐵騎士懷疑飛越對面線；

期間，另一輛出九龍方向的鈴木電單車駛至，據報鈴木電單車司機發現有一個黑影向其迎面飛來，立即急煞已閃避不及將其撞上，大約衝前約25米始停下。此時，川崎電單車的司機被發現倒臥地面，頭盔爆裂。救護員到場時，發現他頭部重創，部份腦漿遺在頭盔內。不排除他拋飛車外後，復遭出九龍方向的鈴木電單車撞倒。涉事的鈴木電單車水箱位置染有懷疑血漬。

至於不幸被撞死的狗隻，有街坊稱從未見過牠，暫仍未得知是流浪狗抑或有人養。據悉，事後有熱心街坊協助處理該狗隻的遺體。