俄羅斯抵港貨機降落北跑道失控剷草坪　多班航機復飛轉降南跑道

颱風圓規逐漸遠離本港，三號強風訊號仍然生效。一架由俄羅斯伊爾庫茨克國際機場起飛，前往本港的俄羅斯S7航空公司的波音737-8貨機（航班編號S78817），於今日（14日）凌晨零時左右在香港國際機場北跑道降落時，疑在撤出跑道轉入滑行道期間，懷疑失控剷上右邊草坪。



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機場控制塔人員隨即封閉北跑道，指揮後續準備在北跑道降落最少3班航機，須立即停止降落，全部復飛，在本港上空繞場後再改用南跑道降落。機場消防、救護車及地勤車輛隨即駛至出事現場，初步消息稱，事件中無人受傷。

據了解，北跑兩旁正進行三跑工程，出事的「草坪」位置實際上已被填平為路面，故涉事貨機在維修人員檢查，確定沒有受損後，由機管局安排地勤車輛，引領涉事飛機駛離草坪；當局正調查出事原因。及至凌晨約1時半，經當局檢查無礙後，北跑道重新開放使用。

涉事飛機型號是波音737-8BCF，注冊編號為VP-BEN，屬俄羅斯S7航空公司，而注冊地點則為百慕達。BCF為Boeing Converted Freighter的縮寫，即由客機改裝成貨機。

依據天文台於事發時間左右發出的香港國際機場天氣報告，顯示機場當時吹東風，風速為13海里/每小時。當時有雨，能見度10 公里以上，並無重要天氣狀況。