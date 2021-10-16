警拘非法收債9男女　涉淋油恐嚇等8案　檢鐵鎚、開山刀

西區警區聯同警民關係組及軍裝部警員，動員超過100人，本月11日至16日一連六日展開代號「寒澤」行動，打擊及防止非法收債活動，行動包括加強執法、宣傳教育及提高物業管理人員警覺性三方面。行動中，警方共拘捕9名男女，涉嫌與8宗非法收債案件有關。



警方行動中拘捕6男3女，分別涉嫌刑事毀壞、刑事恐嚇及管有攻擊性武器等。（陳浩然攝）

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西區警區刑事總督察黃宇徽指，警方追查過去市民舉報的8宗收債案件，有關案件欠債原因包括投資、商務來往、私人債務等，收數形式包括郵寄及短訊滋擾、登門恐嚇及淋油漆等，涉案債務總額超過600萬。據悉，其中一宗最高欠債額達500萬。

警方行動中拘捕6男2女本地人及一名非華裔女子，年齡介乎25至59歲，分別涉嫌刑事毀壞、刑事恐嚇及管有攻擊性武器等。警方在行動中檢獲一批證物，包括4部手提電話、一些油杯、鐵鎚、開山刀及一批懷疑為被捕人犯案時身穿的衣物等。黃宇徽指部分被捕人有黑社會背景。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到，警方不排除有更多人被捕。

黃宇徽又指，警方連日於不同公眾地方及住宅派發近4,000張傳單，及派便衣人員進行超過50次突擊檢查，以識別保安漏洞。黃宇徽指警方留意到有不法分子於互聯網及社交平台無牌放債，行為往往容易引發非法追債，最有效打擊方法為警方聯同住戶及保安等持分者，預防不明人士進入住宅大廈。另外市民借貸時應選擇有信譽及獲認可的放債人，審慎考慮自己的還款能力，並注意合約條款。如有懷疑，應立即停止交易並與警方聯絡。年青人亦切勿為賺取快錢而參與收債活動，以身試法，淪為被不法分子利用之工具。

警方指任何人如觸犯《放債人條例》第24(1)條「以過高利率貸出款項」，最高刑罰為罰款500萬元及監禁10年。另外若干犯《刑事罪行條例》第24條「刑事恐嚇」，最高刑罰為罰款5,000元及監禁2年，而第60(1)條「刑事毀壞」的罰則最高為監禁10年。