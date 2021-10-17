黑幫新義安內訌廝殺　一夜3宗禍及無辜　警大搜東九龍拘17人

黑幫內訌一夜間引發連串廝殺禍及無辜市民，警方重視採取搜捕行動，搜查東九龍區70處地點，拘捕17人。警方指，上周二深宵時份，觀塘及秀茂坪區發生3宗涉及黑社會內訌衝突的暴力案件，當中更有無辜市民在網吧消遣時被誤會為黑幫成員而遇襲受傷。警方於上周五及六（15及16日）一連兩日採取行動，搜查區內逾70個地點，共拘捕17名男子。



東九龍總區刑事部反三合會行動組總督察邱宗泰今（17日）下午講述案件，指早前東九龍區有活躍的黑社會幫派，因私人恩怨及利益關係而發生內訌，導致上周二（12日）觀塘及秀茂坪區內共發生3宗傷人及刑事恐嚇案件；其中2宗發生在秀茂坪區，一宗發生在觀塘區。3宗案件共5人受傷，除了黑幫人士，亦有無辜市民被誤以為是幫派成員，在網吧遇襲受傷。

消息指，涉及衝突內訌的幫派疑為新義安成員。東九龍總區刑事部，聯同黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區刑事部，以及東九龍總區機動部隊人員，於上周五及六（15及16日）一連兩日採取代號犁庭掃穴反黑行動，搜查區內酒吧、娛樂及派對場所等逾70個地點，共拘捕17名男子（14至59歲），當中10人為21歲以下青少年。大部份被捕人士為黑社會新義安成員，僅有一人屬14k背景。

被捕人士涉嫌傷人、自稱三合會成員及刑事恐嚇。當中11名被捕男子懷疑與上述秀茂坪及觀塘的3宗傷人及刑事恐嚇案有關，包括2人為一連串暴力案件的幕後主腦，他們正被扣留調查。警方亦在一名18歲被捕人的寓所搜出一把東洋刀，該男子另涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

行動中警方亦扣查兩部涉案私家車。消息稱，年紀最小的14歲被捕人為學生，涉案私家車主要用作接應。警方相信在逃人士比被捕人士還多，不排除稍後有更多人被捕。