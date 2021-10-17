元朗廈村毗鄰歷史建築村屋倒塌　九旬婆婆被壓傷送院

元朗廈村新圍發生村屋倒塌事故，今（17日）晚上8時許，村內三級歷史建築「士宏書室」附近的一間舊村屋外牆及屋頂突然塌下，一名九旬婆婆走避不及被塌下磚塊壓傷腳部。消防員接報到場破門入屋將婆婆救出，幸她清醒，由救護員送往醫院救治。



倒塌的舊村屋位於田廈路廈村新圍89號，斜對面就是124號的士宏書室。事發於今晚約8時34分，現場消息稱，該村屋一幅串連兩間村屋的天花及外牆倒塌，96歲姓廖婆婆走避不及，腳部被壓中，頭及手部亦受傷，連忙高聲呼救。其他村民聞巨響及求救聲，趕至見狀於是報警。

救護車到場將被救出受傷婆婆送往天水圍醫院，幸婆婆被抬上擔架床，送上救護車時清醒。警方圍封現場調查，發現倒塌的屋頂及外牆面積，分別約10米乘4米及約6米乘4米。附近約10名居民需要疏散，消防坍塌搜救專隊在場搜索有否其他村民被困。

據了解，新圍村長在現場跟進舊屋塌頂情況，相信涉事婆婆只是輕傷，無生命危險。元朗區議員鄧家良亦到場，他向警方要求封鎖相信是危樓的舊村屋，暫時都不要讓其他人進入，避免再生意外。

警方表示，於17日晚上8時34分接獲附近居民報案，指田廈路廈村新圍有村屋倒塌，現場有人呼救。人員接報到埸，發現上址有一幅串連兩間村屋的天花及外牆倒塌，面積分別約10米乘4米、及約6米乘4米。消防破門入屋搜索，救出腿部被壓的96歲姓廖女子，她受傷清醒被送往天水圍醫院治理。附近有約10名居民疏散。

現場毗鄰的士宏書室，建於1910年代，並於2010年8月31日被確定為三級歷史建築。士宏書室早期主要為元朗廈村新圍的子弟提供卜卜齋教學，後於1930年代逐漸被新生村的友恭學校取代。日佔初期（1941至1945年），書室成為中國難民的收容所。1960年代，書室曾改作幼稚園，現為鄧氏設宴和聚會的地點。