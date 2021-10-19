樂活道塌棚架｜比華利山業主連日籌款　今轉交家屬

本月（8日），跑馬地樂活道比華利山發生塌棚架事故，造成一死一傷。比華利山業主立案法團連日來籌得一筆款項，於今日下午轉交予家屬。工權會總幹事蕭倩文表示，家屬接受承辦商的恩恤安排，事發成因有待勞工處調查。



意外發生後，比華利山業主及住戶深感難過，有人表達捐款意願，因此管理處發出籌款通告，代收善款。據知管理處連日來已籌得一筆善款，並於今日下午聯同業主立案法團代表，在工權會中心交予家屬，希望向死者家屬表達心意，助他們度過難關。

工權會總幹事蕭倩文表示，家屬對一眾業主、住戶，以及社會各界的心意表示感謝。她又指，事發至今近兩星期，家屬的情緒已稍為平復，亦接受承辦商的恩恤安排，承辦商早前與家屬開會時交代事發當日情況及颱風前有檢查棚架，惟暫時未知事發成因，仍有待勞工處調查。

事發於本月（8日）上午10時16分，比華利山F座大廈一幅100米乘150米的棚架倒塌，壓向樂活道來回行車線，兩輛私家車及兩名在地面工作的工人被壓在棚架下。兩車司機自行脫困，其中一人手部受傷，其中一名工人亦在消防員協助下前往安全位置，他並無受傷。

其餘一名55歲姓魏女雜工則下落不明。由於現場環境惡劣、空間狹窄，而且大風大雨，棚架亦有再倒塌危機，令搜救工作有難度，最終消防員耗時1小時20分鐘尋獲女工位置及將她救出，惜她送院後證實不治。據了解，女工與丈夫育有一對成年子女。