17名受害人誤墮低息貸款騙局　被騙共$35萬　警拘37歲男騙徒

警方前日（18日）在旺角拘捕一名「低息貸款騙局」男騙徒，涉嫌「串謀詐騙」。一個犯罪團伙假冒本地財務公司職員致電受害人，聲稱提供一筆清低息貸款優惠以改善信貸評級，要求受害人提交保證金抵押，得手後消失無蹤。去年12月至今年10月期間，15男2女（32至65歲）誤墮騙局，被騙35萬元。



警方經過深入調查同翻查案發現埸附近的錄影片段，成功鎖定疑犯身份。前日下午於旺角，當疑犯會見一名31歲男事主交收保證金期間，警方成功將他拘捕，涉嫌「串謀詐騙」，並在疑犯身上起回1.5萬元騙款。疑犯37歲姓張，本地人，報稱無業。案件仍在調查中，不排除稍後會再有更多人被捕。

警方新界南總區重案組3B隊主管高級督察張文迪表示，賊人假冒本地財務公司職員致電受害人，聲稱提供一筆清低息貸款優惠以改善信貸評級， 賊人可以說出受害人一些個人資料， 包括名稱、身份證號碼及借貸紀錄，增加受害人信任。當受害人表示有興趣借貸，賊人便會要求受害人用whatsapp提供一些入息證明及身份證明文件，其後提交一些保證金作為抵押，並要求受害人以現金交收或者銀行過數。金額由3800至到6萬元不等。當收到保證金之後， 賊人便會消失無蹤，而受害人亦都不會收到貸款。

張文迪指出，犯罪團伙很有組織性，分別有人負責打電話、「面交」及借出戶口收取保證金。由於受害人欠債頗多，不能再向銀行借貸，因此賊人趁機落手。賊人掌握受害人部分個人資料，有機會賊人曾在不同貸款公司工作，警方將作調查。