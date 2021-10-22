律師也中招　20人共損失60萬元　警拘網騙三人組

有詐騙集團在網上社交平台上假扮賣家，售賣不同貨品，騙取20名受害人的款項，騙款高達60萬元。受害人當中更包括律師及保險顧問。警方經過調查後，前日（20日）展開行動，拘捕2男1女詐騙集團的主腦。被捕男女已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



新界南總區重案組第一隊署理總督察黃慧雯指，上年8月至今年8月期間，有詐騙集團在不同的網上社交平台上假扮賣家，售賣不同貨品，包括口罩、月餅、嬰兒用品及名牌手袋等，又聲稱可以提供人民幣及港幣兌換服務。當受害人表示有興趣時，騙徒便會提供不同的網上支付方法供受害人入數。但騙徒收到受害人繳交的金錢後，就會失去聯絡。

涉案詐騙集團成員一般不會和受害人見面，唯獨有一次騙徒聲稱可提供人民幣及港幣兌換服務時，在受害人堅持下，騙徒才出來會面。見面期間，受害人根據騙徒的指示，將金錢轉帳至騙徒指定的戶口；而騙徒亦同時叫同黨入一張「空頭支票」至受害人的銀行戶口。受害人查閱網上銀行戶口時，發現帳面結餘多了一筆款項，誤以為成功交易，豈知事後始知道被銀行「彈票」，無法成功收取款項。

為加強追查難度及掩飾身份，詐騙集團會在短時間內，轉換多個社交平台的帳戶、電話及收款戶口。這20宗騙案發生在港九新界，受害人包括18女2男（18至56歲），職業包括學生、主婦、律師及保險顧問等。受害人損失金額總值高達60萬，而單一損失介乎300元至28萬元不等。

經調查後，新界南總區重案組前日（20日）拘捕2男1女（27至41歲），他們為主腦角色，負責策劃整個騙案，亦會假扮賣家和親自收款。行動中探員檢獲電話、電腦、銀行卡及銀行文件等，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方強調，任何人參與網上騙案，即有機會干犯「以欺騙手法取得財產罪」，最高可被判處10年監禁。警方呼籲，網上購物與市民息息相關，這20宗騙案的犯罪手法十分常見，但仍有不少市民掉以輕心，尤其是騙徒使用空口支票入款至受害人戶口，帳面結餘雖然增加，但卻要一至兩日才能兌現。當銀行發現有問題，款項就會被扣除，受害者會蒙受損失。警方表示，市民最好是當面交易，並以現金交收，如市民發現有可疑，可致電香港警察「防騙易」24小時熱線18222 。