上水爆竊案　天台屋失7萬元現金及財物

撰文：陳浠文 翁鈺輝
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今日（23日）中午12時許，上水新康街15號一個天台屋遭人爆竊，單位損失約6萬現金及約一萬元銀包和飾物。警方將案件暫列爆竊，暫未有人被捕。

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