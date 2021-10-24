單車紅隧過海　尾隨司機直呼：畀心機啲踩！

今日（24日）網上流轉一段車cam 片段，顯示一名男子騎着一輛疑似電動或一般單車，直闖紅磡海底隧道過海。尾隨拍下片段的司機大為驚嘆，頻呼：「單車都過紅隧㗎咩？」又揶揄說：「真係經典‧‧‧‧‧‧畀心機踩！」《香港01》向隧道公司查詢，惟職員稱近日未發現類似事件，故暫時未知片段何時拍攝。



該段網上流傳的片段全長約1分鐘，從片中所見，一名男子踏着單車在隧道管道內靠左邊慢線行駛，其間單車一直跟在一輛密斗貨車後面。雖然單車行駛期間亮着紅色尾燈，但單車男卻沒有配戴頭盔及任何保護裝備，途中單車速度更一度超過鄰線並排而行的另一輛電單車，並不時緊貼前面貨車車尾，險象環生。

事發時隧道交通頗為繁忙，尾隨單車拍片的司機不禁嘖嘖稱奇，不斷高呼：「單車都過得紅隧㗎咩？傻㗎」、「單車過紅隧呀，係咪好有型先？」、「仲有車尾燈㗎，不過要踩呢」，又揶揄說：「真係經典，第一次見‧‧‧‧‧‧嘩，唔使戴頭盔㗎」、「畀心機啲踩！出力，出力！」

記者今日向紅隧公司查詢，但職員表示今日或近日都沒有發現隧道有類似單車闖入的情況，而警方亦表示今日沒有接獲有關報案紀錄，暫未確定事件之發生時間。

一名身上沒有佩戴頭盔及任何護具的單車男，在紅磡海底隧道內奔馳。（車cam L（香港群組）圖片）

這段交通奇觀由網民Cheung Kitko 在Facebook 羣組「車cam L（香港群組）」上載後，網民亦議論紛紛，不禁表示「仲識食氣流添」及「依家香港係無奇不有」等。

根據《行車隧道（政府）規例》，單車不可進入隧道，違者最高可被罰5,000元及監禁6個月。另外根據《道路交通條例》，任何人在道路上鹵莽使用或騎踏單車，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款500元，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1000元及監禁3個月。而在本港，電動單車及滑板都必須按《道路交通條例》（第374章）規定登記及領牌才可於道路上行駛。駕駛未領牌車輛，初犯者可被判罰款5,000元及入獄3個月。