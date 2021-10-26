新渡輪泊岸撞梅窩碼頭　5乘客受傷送院

梅窩碼頭發生撞船事故，今（26日）晚上8時許，一艘由中環開往梅窩的新渡輪客輪，駛近梅窩碼頭準備泊岸時發生碰撞，船頭損毀。船上5名乘客受傷，初步為2男3女，幸全部輕傷。消防接報到場救援，並派出兩部救護車到場將傷者送院。



目擊者吳太當時在船上，她講述事發時渡輪準備泊岸，她正在看手機未有為意，但突然間「澎」一聲發生巨響，疑渡輪泊岸時發生碰撞。她形容撞船力度相當猛烈，「自己覺得好驚，見到好多乘客啲行李同背嚢，跌晒去前面，有幾個人原本起身準備落船，全部跌低晒。」

吳太續指，據知涉事渡輪一邊引擎懷疑故障，以致船身泊岸期間曾一度轉動，未能對準碼頭位置導致發生碰撞。她目擊最少有5至6名乘客在船上跌倒，部份人可以自行起身，但有人則倒臥在船艙地上，等待船身稍為穩定，其後有乘客紛紛報警處理。渡輪最終泊岸，吳太下船後離開現場。

疑機件故障致撞船

新渡輪表示，晚上7時30分，一艘由中環6號碼頭開往梅窩的「新輝18」號，於約晚上8時許靠泊梅窩碼頭時，懷疑機件故障觸碰到碼頭邊緣， 有5名乘客受輕傷， 已由救護車送往醫院治理。其餘乘客已下船。新渡輪已通報政府相關部門，並會嚴肅調查跟進是次事故的原因，加以防範維護安全， 並跟進受傷乘客的情況。