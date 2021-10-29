昂船洲電單車撼重型吊臂車　懲教助理傷重死亡

昂船洲發生車禍。28日晚上11時許，有駕駛人士途經貨櫃碼頭南路往海上交通控制塔方向行駛，近昂船洲軍營對開時，發現一輛「綿羊仔」電單車，直撞向一輛停泊在慢線的重型吊臂車的車尾，電單車男司機昏迷不醒，被夾在電單車與吊臂車之間，電單車卡在吊臂車尾未有翻側。消防接報趕至現場，將傷者救出，救護員為傷者急救，並送往瑪嘉烈醫院搶救，惜延至29日凌晨1時半證實不治。警方正調查事件。



死者李X斌（53歲），居住屯門楊小坑村一村屋，據悉，他為懲教署人員，駐守小欖精神病治療中心。懲教署回覆查詢指，車禍死者是一名一級懲教助理，駐守小欖精神病治療中心。署方對事件深表惋惜，職員關係及福利組職員現正向其家屬提供適切的協助。

警方表示，正調查昨日（10月28日）在青衣發生的致命交通意外，意外中一名53歲男子死亡。晚上約11時46分，該名53歲男子李X斌，駕駛電單車沿貨櫃碼頭南路往青衣方向行駛，當駛至近海關車輛扣押中心時，據報失控撞到一輛停泊於上址的特別用途車輛。該名電單車司機頭部嚴重受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院救治，於今日（29日）凌晨零時38分被證實死亡。新界南總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-1346與調查人員聯絡。

涉及意外的重型吊臂車由德國LIEBHERR公司製造，型號為LTM 1500-8.1，最大起重量為500噸，其伸縮臂為84米，最大起重高度達142米，為8軸設計，在香港只得幾輛，同由一家私營公司擁有，曾參與過本港多項建築工程項目。2018年颱風「山竹」吹襲本港期間，鰂魚涌英皇道有大廈的棚架及天秤等被吹塌，由於危險物件位置達30樓，該車被派出前往參與清理工作。而在香港，該車被定為「特別用途車輛（ Special Purpose Vehicle，SPV）」。