灣仔豐澤被爆竊失$20萬手機及平板電腦　警拘32歲前職員

灣仔莊士敦道一間豐澤電器店前日（28日）發生爆竊案，總值20萬的手機及平板電腦被盜，警方拘捕一名32歲前職員，並於先達廣場一店舖起回8部手機。警方調查後相信男子與另一宗電訊公司的企圖爆竊案，他同為該公司的前職員。



灣仔刑事調查隊第5隊偵緝督察梁棨淘表示，灣仔警區刑事偵緝人員前晚（28日）接報於灣仔莊士敦道一間連鎖電器店被人爆竊，警方到場翻查閉路電視，發現該名賊人扮成客人，由正門進入店內閒逛10分鐘，其後趁職員不為意進入已上鎖的倉庫，再用硬物撬開儲物櫃並將貨物放入紅白藍膠袋，然後由正門逃去。經點算後失物為38部智能手機及平板電腦，主要為蘋果及三星品牌，總值約20萬。人員調查後鎖定電器店一名前職員，昨日凌晨於青衣一單位拘捕該名32歲男子涉嫌爆竊。

梁棨淘指疑犯有組織及預謀性，對店舖地理、架構及保安暸如指掌。（陳浩然攝）

涉另一前公司企圖爆竊案

灣仔警區刑事偵緝人員經進一步調查，發現事發當晚疑犯於犯案後，到旺角先達廣場其中一店舖售出贓物，警方起回8部手機。警方又相信疑犯與同月20日，發生於銅鑼灣怡和街一間電訊公司的企圖爆竊案有關，被捕男子同為該公司的前職員。消息指，其中一間被爆竊的電器店為豐澤，疑犯於公司工作7年，另一間電訊公司則工作近3年。梁棨淘指疑犯有組織及預謀性，對店舖地理、架構及保安暸如指掌，由於疑犯亦曾於其他分店工作，警方已提醒商戶。

警方呼籲商戶如於10月28日晚上8至10時，見過一名身高約1.8米、肥胖身型、戴灰白色漁夫帽、身穿藍色長衫黑色褲及攜有一個紅白藍膠袋的男子，兜售大量電子產品，請致電36607565與灣仔刑事調查隊第5隊聯絡。

警方指涉及前員工的盜竊及爆竊案不時發生，商戶應保持警剔，定期更換防盜措施，例如鎖匙、密碼及職員卡，以免不法之徒有機可乘。另外收購智能產品的商戶亦應核實貨源，如遇到來歷不明的貨物或不合理地低於市價，應謹慎處理或報警。警方強調，爆竊或企圖爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。