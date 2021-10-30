食環署聯警方柴灣檢26公噸走私凍肉　市值$300萬

食環署昨日起（29日）一連兩日與警方採取聯合行動，在柴灣公眾貨物裝卸區內檢獲約26公噸懷疑走私冷藏食品，估計市值約300萬元，行動中一名49歲男子被帶走協助調查。

食環署指檢獲冷藏食品包括牛肉及牛內臟，有關食品無附有來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許，該批肉類已被封存，沒有流出市面，正追查有關產品的來源。署方又指有關人士涉嫌違反《食物業規例》的調查仍在進行，如有足夠證據將會提出檢控。



食環署指根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），任何人輸入野味、肉類、家禽或蛋類，必須提供來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的事先書面准許。違例者一經定罪，可被罰款5萬元及監禁6個月。

食環署發言人表示，鑑於來歷不明的未經檢驗肉類會對公眾健康構成風險，食環署和有關部門會繼續加強監察及堵截非法進口的肉類，以保障食物安全及公眾健康。發言人提醒業界必須遵守法例規定，切勿進口或售賣來歷不明及沒有附帶衞生證明書的肉類，市民則應向持牌及信譽良好的商戶購買肉類。政府會繼續採取嚴厲執法行動，打擊無牌經營食物業，以保障食物安全及公眾健康，市民如發現懷疑非法食物業活動，可致電食環署熱線2868 0000舉報。