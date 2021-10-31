手機銀包離奇失去　城大宿舍男子報警

撰文：陳浠文
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今（31日）晨6時54分，長沙灣歌和老街城大學生宿舍一名男子報警，聲稱銀包及手機不翼而飛，於是報警求助，其後該男子再致電警方要求終止前來幫手，指自己會設法找尋，警員遂中途收隊離去。

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