連環爆竊犯持刀清水灣出沒　警陸空大搜捕

將軍澳警區聯同東九龍機動部隊、東九龍衝鋒隊、水警東區人員，於今日（2日）下午約4時在清水灣上下洋搜捕一名連環爆竊犯，其間在下洋遠距離發現一名可疑男子，惟對方立即逃跑。人員於是展開圍捕行動，政府飛行服務隊直升機亦奉召到場，在上空協助搜索疑犯。圍捕行動仍然繼續。



涉案可疑爆竊男子年約40歲、身高約1.7米、中等身材，案發時戴鴨咀帽、身穿藍色格仔上衣、深色長褲，手持約兩呎長刀。行動中，警員在附近發現數件物品，懷疑是近日在將軍澳發生的爆竊案贓物。警方呼籲市民如發現該名可疑男子，立即致電6277 4500聯絡將軍澳警區特遣隊人員。

警方於上周二至周四（10月26至28日）在清水灣一帶，接獲兩宗爆竊案及一宗可疑人發現案件報告，其中兩宗爆竊案均發生於壁屋村，兩單位分別損失1000元現金及約2,500元外幣，幸事主均及時發現報警並嚇退賊人。將軍澳警區、東九龍機動部隊以及水警東分區人員調動逾百名人員包括水警、警犬隊等，及聯同政府飛行服務隊，自上周四（28日）起一連7日於將軍澳洪屋村以及沿岸一帶高姿態巡邏，追緝一名正被通緝的中國籍男子，他年約40至50歲，身高約1.7米，身形略胖，警方相信他於半年前曾於區內犯案。