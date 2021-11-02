新巴車廠女清潔工被工程車撞斃　司機涉危駕被捕

今日（2日）下午近6時，柴灣創富道8號新世界第一巴士有限公司創富道車廠內，一名男職員報警求助，指其年逾六旬的女同事遭一輛工程車撞倒，腳部受傷流血，女同事仍然清醒。救護車接報到場後，將女傷者送往東區醫院救治，惟傷者送入急症室後情況急轉直下，未幾更陷入昏迷，經搶救後延至下午6時27分證實不治。警方正調查事件，其後以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕工程車司機。



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66歲女死者姓黃，工友都稱呼她「阿琴」。現場消息稱，事發時61歲姓鄧男司機駕駛工程車，在巴士廠行駛轉右；疑當時女工身處一條柱後面，工程車司機視線被遮擋釀成意外。新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標稱，事後他從同事間得悉有關事故，據知現場為車廠內緊急維修車輛的地方，被撞女工是車廠一名外判清潔工。他表示不清楚當時女工為何會在現場，他正向工程部的同事了解事件，工會在事件中會盡量向死者家人提供協助。

持有新巴及城巴的匯達交通，發言人表示：「本公司對於一名受聘於寶聯環衛服務有限公司的清潔工，今日（2日）晚上約６時，於本公司創富車廠內一宗涉及工程車的意外後，不幸離世深感哀痛。」發言人又稱，公司向其家屬及同事，致以深切哀悼及慰問，並會全力配合警方調查是次事故之經過及成因。

工業傷亡權益會表示，對事件感難過，事後已派出幹事趕抵醫院接觸家屬，將提供適切協助及跟進。