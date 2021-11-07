奪命火後再迎排燈節　尼泊爾人倡電子燈代油燈﹕愛我家愛鄰里

一年前，油麻地唐樓尼泊爾餐廳發生奪命火警，造成8人死亡。由於當時有人正為小童慶生及慶祝傳統節日「排燈節」，加上唐樓缺乏消防裝置，令人關注消防安全問題。事隔一年再度迎來「排燈節」，有關注在港少數族裔事務的尼泊爾人士明白點油燈是每個世代的傳承，難以一時三刻改變，但因香港狹窄的生活環境與家鄉有所不同，她不希望再有意外發生，提議逐步以電子燈取替，「任何深信香港是我們的家的人，便應愛護我們的家。」



Judy Gurung去年曾到油麻地大火現場協助死傷者家屬，至今她仍然印象深刻，並繼續向同鄉宣傳消防安全意識。（林朗天攝）

每年10月下旬至11月中旬，尼泊爾、印度人皆會慶祝排燈節（又稱為Diwali、Deepavali或Tihar），象徵「以光明驅走黑暗」。去年11月6日，油麻地廣東道一唐樓閣樓的尼泊爾餐廳發生大火，關注少數族裔事務的尼泊爾籍Judy Gurung趕赴現場，因她通曉尼泊爾語、烏都語及印度語，故協助死傷者家屬作翻譯。

事隔一年，Judy未敢忘記火警帶來的創傷，以及消防安全的問題。她指出，過往少數族裔人士將大量的油倒入油碟（Deep），擺放的位置亦過於接近，但香港的空間較狹窄，易招火警，認為應以其他代替品取代油燈或蠟燭慶祝。適逢近日是排燈節，她提議改以電子燈，或者以一小截的棉線沾小量的油及放在碟內燃點，盡量減低危險性。

她曾向尼泊爾人了解轉用電子燈的難處，對方指Deepavali（排燈節）的習俗便是要將油倒入Deep（油碟）內燃點，難以理解為何要改用電子燈，「老人家表示不用油燈，內心不能接受。」Judy向他們解釋排燈節是為了慶祝光明，而電子燈亦能夠產生光，能帶來同一個效果。

Judy續指，明白使用油燈是每一代傳承下來的習俗，不是一下子能夠改變，但她相信由今年開始嘗試，並繼續推廣，慢慢會有更多人使用電子燈。事實上，今年她透過社交媒體，發現有約兩成的尼泊爾人士改以電子燈裝飾住所，她亦見到尼泊爾人主動到雜貨店購買電子燈，反映大家的消防安全意識有所提高。

她亦指出，去年消防處曾就消防安全問題作出不少努力，包括曾向少數族裔人士派發消防裝備，亦以多種語言拍攝消防安全教育短片，提醒防火安全及火警逃生時的要點等。她表示教育工作不能怠慢，希望各方繼續加強宣傳和教育工作，防止再有同類事件發生，「需要時間慢慢地改變人的習慣，要持續教育他們」。

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對於有尼泊爾人士堅持使用油燈慶祝節日，她表示諒解，但希望大家注意安全，例如避免穿著緊貼皮膚的絲質衣物，以防衣物被燃點時難以脫去，導致嚴重受傷，「女士希望穿著漂亮過節，但在香港宜穿著棉質衣物，即使衣物著火亦能快速脫去」；在家中放置消防設備；留意家中小童，避免他們意外打翻油燈；無人在家或睡覺時，應撲熄所有燃點的油燈，並關上電子蠟燭。她表示﹕「香港是我們的家，如果任何人深信香港是家，便應愛自己的家，不應只考慮自己，應為鄰里著想。」