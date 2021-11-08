巴西來港急凍果汁藏6.2億可卡因　警拘收貨男　檢獲量歷來第二高

警方毒品調查科偵破一宗市值約6.2億元懷疑可卡因案，是歷來可卡因檢獲量第二高案件。警方上周五至六（5至6日）採取行動，在天水圍一個物流公司內，搜查2個報稱載有急凍果汁的貨櫃，搜獲該批可卡因，並拘捕一名28歲接貨男子，涉嫌販運危險藥物，警方相信被捕男子背後有其他集團，會繼續調查，不排除有其他人被捕。



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警方上週五（5日），根據情報分析，在天水圍一間物流公司，突擊檢查兩個由巴西聖保羅抵港的貨櫃。警方在256桶報稱運載急凍果汁的貨櫃內，搜出508磚，共重610公斤懷疑可卡因，約市值6.2億。警方探員再在翌日（6日）再在葵涌一個工廈單位內拘捕一名28歲姓陳接貨男子，他報稱無業，被控販運危險藥物。 警方相信他受販毒集團金錢利誘，負責接貨。被捕人已被暫控一項販毒罪，並於今日（８日）下午在西九龍裁判法院提堂。

毒品以膠紙密封零下18度急凍藏果汁內 船運方式抵港

警方指販毒集團用大量冰桶運載果汁，再將一磚磚毒品以膠紙密封，藏在其中7桶果汁內，透過零下18度將其急凍，以船運方式抵港。毒品調查科（行動）警司陳江明指，由於全部果汁都急凍成冰塊，亦利用鐵桶運載，如果只透過初步調查難以察覺毒品。執法人員要以較先進的議器，例如光譜分析儀及X光機去檢查是否有外來物，再花費兩日時間及人手破開冰塊，確認外來物。

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警方花費兩日時間及人手破開冰塊搜出毒品

毒品調查科署理總警司吳穎詩指，由於兩個凍櫃在抵港前後的儲存方式不一，該商戶報稱到港毋須凍倉儲存。再加上留意到運送成本高於果汁價值，認為舉動十分可疑，警方遂深入調查。吳穎詩提到警方已與各界別緊密合作，例如物流界、迷你倉業、酒店業、航運業及大廈管理等。她呼籲各界留意客戶有無可疑，對方是否首次合作，是否空殼公司，對清關及文件等流程的熟悉程度等，提醒知情不報可能涉及刑事罪行，如有懷疑應向警方舉報。

被問到疫情下毒品案是否有上升的趨勢，吳穎詩指毒品案在今年在各方面的數字都有所提升，例如毒品量，毒品案的宗數，認為與供應及需求有關。根據警方資料，警方及海關於今年1月份至9月份所檢獲毒品量高達1,719公斤，比起往年同期提升了73％。

警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。