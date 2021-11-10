食環署聯同多部門元朗搗兩無牌凍房　檢逾7公噸凍肉拘2男女

食環署今日（10日）與警方、消防處和機電工程署採取聯合行動，在元朗嘉龍路搗破兩所無牌凍房。行動中食環署拘捕一名56歲男子及一名39歲女子，搜獲共約35,400公斤冰鮮肉類或家禽，及37,600公斤冷藏肉類或家禽，當中大部份附有衞生證明書。食環署表示正查核餘下衞生證明書並追查有關產品的來源，調查仍在進行中。



兩名男女將被食環署以涉嫌經營無牌凍房檢控，另外消防處人員在其中一個處所發現一個貯有約200公升柴油的容器，而該容器懷疑未經消防處批准使用。該名39歲女子再涉嫌違反《危險品（一般）規例》，並將被檢控。另外，機電工程署人員則發現場內有部份電線機械性保護不足，開關掣房和配電箱亦欠缺警告性告示，容易構成危險，機電工程署將會作出跟進行動。而警方亦會與其他執法部門保持緊密聯繫，共同打擊有關非法活動。

食環署指根據《食物業規例》，無牌經營凍房一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁6個月。而根據《危險品（一般）規例》，任何人士如使用未獲消防處批准的容器而儲存任何第五類第三分類液態危險品，一經定罪，最高罰款5,000元及監禁2個月。食環署發言人指署方會繼續採取嚴厲執法行動，打擊無牌經營食物業，以保障食物安全及公眾健康。市民如發現懷疑非法食物業的活動及違反危險品條例的情況，可分別致電食環署熱線2868 0000及消防處熱線2723 8787舉報。